Середня пенсія в Україні досягла 3,4 тис. грн, - Лазебна

Завдяки додатковим виплатам і індексації середній розмір пенсії в Україні зріс до 3 400 гривень.

Про це сказала на брифінгу міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, вона розповіла, що 10,6 млн пенсіонерів та одержувачів соціальних допомог, розмір пенсій та виплат яким не перевищував 5 тис. грн, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 1 тисяча гривень.

Окрім того, додала вона, у травні в країні провели індексацію пенсій для понад 8 млн пенсіонерів.

За словами Лазебної, середній розмір підвищення склав 260 гривень.

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Також вона нагадала, що з 1 квітня півтора мільйона пенсіонерів старше 80 років отримали щомісячне підвищення до пенсії в середньому на 500 грн.