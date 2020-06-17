Карантин продовжуватимуть до нового року, - голова медкомісії Києва Гелевей

Голова медичної комісії Києва, депутат Київради Олег Гелевей закликає українців готуватися до продовження карантину до нового року.

Про це Гелевей сказав під час пресконференції в УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо так і надалі буде продовжуватись, то ми маємо бути, принаймні, морально налаштованими, що і карантин не тільки в Україні, але і в усьому світі буде продовжений аж до нового року, і це є факти, від яких на сьогоднішній день ми нікуди дітися не можемо", - наголосив Гелевей.

Голова медичної комісії Києва закликав пам’ятати події 1918-1919 років, коли грип "іспанка" тривав майже два роки, і його друга хвиля була набагато небезпечніша, ніж перша.

"На сьогодні кількість активних хворих становить 17 тис. 348 осіб. Це дуже багато, і коли ця цифра перевищить в Україні 20 тис., ми зможемо конкретно говорити про другу хвилю коронавірусу в Україні, і ми вже зможемо говорити про те, що треба буде більш робити жорсткими карантинні заходи, на жаль", - вважає Гелевей.

На думку Гелевея, кількість інфікованих зростає через нехтування карантинними обмеженнями.

"І якщо так і надалі буде відбуватися, тобто, буде тотальне нехтування цими заходами, то про яке покращення в послабленні обмежень можна говорити? Навпаки, їх доведеться робити більш жорсткими", - заявив Гелевей.

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