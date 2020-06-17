Шмигаль - мерам: Випустіть максимальну кількість громадського транспорту на маршрути, люди не повинні стояти в чергах

Глава уряду Денис Шмигаль звернувся до мерів міст із вимогою випустити максимальну кількість громадського транспорту на маршрути, щоб уникнути скупчення людей в умовах карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це прем'єр заявив під час засідання Кабінету Міністрів.

За його словами, уряд на засіданні чітко фіксує ті заборони, які діють впродовж карантину. Наприклад, вимога ходити у масці у приміщеннях, або обмеження щодо кількості пасажирів у транспорті.

"Уряд розуміє - аби такого вимагати, людям потрібно створити умови, за яких вони зможуть дотримуватись карантинних обмежень. Тому звертаюсь до міських голів - випустіть максимальну кількість громадського транспорту на маршрути. За необхідності - розробіть нові. Але люди не повинні стояти в чергах та їхати у переповнених задушливих маршрутках. Це ваша відповідальність як керівників міст, і перевізників, які таке допускають", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр попросив навести в приміських потягах порядок із здійсненням контролю, і з дотриманням вимоги щодо кількості людей у вагонах, дотриманням масочного режиму та інших заходів, визначених урядом.

Крім того, очільник уряду звернувся до керівництва Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ з вимогою посилити контроль за дотриманням виконання правил карантину.





