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У МОЗ нагадали, що коронавірус - не жарти, а реакція на антирекорди за кількістю хворих - посилення карантину. ІНФОГРАФІКА

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У МОЗ нагадали, що коронавірус - не жарти, а реакція на антирекорди за кількістю хворих - посилення карантину. ІНФОГРАФІКА
Повернення до жорстких протиепідемічних обмежень в областях з несприятливою ситуацією стало результатом збільшення кількості інфікованих та померлих від COVID-19 за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Україна продовжує ставити нові антирекорди за кількістю інфікованих та померлих від COVID-19 за добу. Як наслідок - продовження карантину і повернення до жорстких протиепідемічних обмежень в областях з несприятливою ситуацією.

Коронавірус - не жарт, як багато хто вирішив останнім часом, це пандемія, яка щодня забирає десятки життів в Україні і тисячі - у всьому світі", - сказано в повідомленні.

Також до публікації додано інфографіку зі світовою статистикою поширення коронавірусної інфекції.

У МОЗ нагадали, що коронавірус - не жарти, а реакція на антирекорди за кількістю хворих - посилення карантину 01
У МОЗ нагадали, що коронавірус - не жарти, а реакція на антирекорди за кількістю хворих - посилення карантину 02

Нагадаємо, станом на 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19. За добу - 758 нових випадків. 31 людина померла від хвороби. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні від початку пандемії.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    удобный повод списывать деньги на борьбу с коронавирусом, закупать лекарства и оправдывать кризис и провалы в экономике...
  • Who's Here
    А что случилочь? масок стали меньше покупать у зелёных барыг по цене в 10-50 раз выше?
  • Андрей Яковлев 46ec7505
    взагалі починати треба з таких двох простих, але важливих та обов'язкових, речей:
    1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
    2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
    Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
    медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
    але в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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