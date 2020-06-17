У США до кінця року створять вакцину і ліки від COVID-19, - Трамп
3 72052
Президент США Дональд Трамп заявив, що до кінця року в країні будуть готові ліки і вакцина від коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Білому домі.
"До кінця року ми будемо мати ефективну вакцину, ліки і терапію. Це буде фантастичним днем", - сказав Трамп.
Зараз США - найбільш уражена коронавірусом країна світу: станом на 17 червня там загалом зафіксовано понад 2,2 мільйона випадків зараження.
Раніше американська компанія Moderna оприлюднила попередні результати випробувань вакцини від COVID-19, які проводилися на мишах.
За даними ВООЗ, у світі зараз йде розробка 133 вакцин від коронавірусу.
За даними. Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 295 151, з них 446 746 летальних, одужали 4 346 863 осіб.