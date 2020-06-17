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У США до кінця року створять вакцину і ліки від COVID-19, - Трамп

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У США до кінця року створять вакцину і ліки від COVID-19, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що до кінця року в країні будуть готові ліки і вакцина від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

"До кінця року ми будемо мати ефективну вакцину, ліки і терапію. Це буде фантастичним днем", - сказав Трамп.

Зараз США - найбільш уражена коронавірусом країна світу: станом на 17 червня там загалом зафіксовано понад 2,2 мільйона випадків зараження.

Раніше американська компанія Moderna оприлюднила попередні результати випробувань вакцини від COVID-19, які проводилися на мишах.

За даними ВООЗ, у світі зараз йде розробка 133 вакцин від коронавірусу.

За даними. Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 295 151, з них 446 746 летальних, одужали 4 346 863 осіб.

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Топ коментарі

  • XENOmorph X e9763c3a
    Вакцина повинна пройти довгі клінічні випробування,для того щоб вона була безпечна,перед тим,як масово всіх вакцинувати.А її ж будуть майже одразу вводити в організм,ну може декілька місяців протестують і скажуть що все гаразд.Як ви можете знати,що там не буде побічних ефектів? Повірите на слово добрим дядечкам? Потім буде вже пізно.Бо побічні ефекти можуть бути страшні.За чіпування навіть не думайте,це маячня.А от побічні ефекти,це не жарти.
  • Вадимир Крук
    І буде як в анекдоті:
    -Доктор, а у мене встав!
    -Ух! З вашим діагнозом- це ж просто чудо!
    За десять хвилин:
    -Доктор, а у мене впав!
    - Ну нічого, не хвилюйтеся, таке буває!
    -Так, але ж упав то в унітаз!
  • Шимус
    https://www.facebook.com/akvilifer?hc_ref=ARQhcSlUGZ6qSkGrW9PzmdunApxKWYarjEptIjI9yg77hpo3_y-94KPZeoJI3TBnCBE&ref=nf_target Тим Златкин с https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B8%D0%BC-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD/100011474375819?hc_ref=ARQhcSlUGZ6qSkGrW9PzmdunApxKWYarjEptIjI9yg77hpo3_y-94KPZeoJI3TBnCBE&ref=nf_target Тимом Златкиным .
    https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214061679856577 2 ч. ·

    Ой как неудобно получилось...
    Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
    Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
    Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
    Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
    Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы
    Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
    п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
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