У США до кінця року створять вакцину і ліки від COVID-19, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що до кінця року в країні будуть готові ліки і вакцина від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

"До кінця року ми будемо мати ефективну вакцину, ліки і терапію. Це буде фантастичним днем", - сказав Трамп.

Зараз США - найбільш уражена коронавірусом країна світу: станом на 17 червня там загалом зафіксовано понад 2,2 мільйона випадків зараження.

Раніше американська компанія Moderna оприлюднила попередні результати випробувань вакцини від COVID-19, які проводилися на мишах.

За даними ВООЗ, у світі зараз йде розробка 133 вакцин від коронавірусу.

За даними. Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 295 151, з них 446 746 летальних, одужали 4 346 863 осіб.