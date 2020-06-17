У Рівному на територію будівельної фірми кинули гранату, - Нацполіція. ФОТО

Вночі в Рівному на територію будівельної фірми кинули гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про те, що невідомий кинув гранату на територію будівельної фірми в поліцію надійшло від 62-річного власника сьогодні, 17 червня, о 1:11. Слідчо-оперативна група і фахівці вибухо-технічного відділу ГУНП встановили, що вибух стався близько 23:10 16 червня, внаслідок чого пошкоджено огорожу, фасад будівлі й осколками - чотири автомобілі. На території фірми у той час був на чергуванні охоронець, який не постраждав.

З місця події вилучено металеві уламки різного розміру і важіль до запалу ручної гранати з маркуванням, які направлено для проведення експертизи.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням боєприпасів, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження встановлюються всі обставини та особи, причетні до скоєного злочину.

У поліції зазначили, що в 2017 році невідомі особи підпалили автомобілі, що належать власнику і його синові, який керує приватним підприємством. Також у 2018 році стався підпал офісу, а в 2019 - на територію фірми невідомий кинув гранату. За цими фактами тривають досудові розслідування.

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