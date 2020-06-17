Єдиний спосіб оновити електромережі - перейти на стимулюючий тариф, - "слуга народу" Буймістер
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила Людмила Буймістер, народний депутат фракції "слуги народу" в ефірі телеканалу Україна 24.
За словами Людмили Буймістер, голови підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, сьогодні зношеність електромереж в Україні становить у різних областях від 80% до місцями 100%.
"Це означає, що вже один раз або навіть кілька разів всі мережі країни постраждали. Або від обірвання проводів або згорілих трансформаторів", - зазначає депутат.
На думку Буймістер, для того, щоб енергокомпанії могли ефективно оновлювати електромережі необхідно, щоб у тарифі було закладено достатньо коштів для їх фактичної перебудови. Єдиним способом виконати цю умову на сьогодні є стимулюючий тариф для операторів системи розподілу (RAB-тариф).
Буймістер стверджує, що на сьогодні RAB-тариф вже введено майже у всіх країнах Європи. Результатом цього є зростання обсягу інвестицій в електромережі.
"Якщо сьогодні Україна вкладає по 230 доларів на 1 км мереж, то в Європі в середьому цей показник коливається від 1,5 тис доларів до 6 тис. доларів у розвинених країнах", - зазначає депутат.
Згідно з даними аналітиків, Україна і Білорусь - єдині країни, що не перейдуть на стимулююче тарифне регулювання.
Нагадаємо, експерти ДП "Укрпромзовнішекспертиза" підкреслювали, що недоінвестованість електромереж становить 17, 5 млрд доларів.