Представник Донбасу в ТКГ Гармаш уточнив слова Єрмака: ОП підготував поправки в закон про особливий статус ОРДЛО, а не новий законопроєкт

Офіс президента України підготував поправки до вже існуючого законопроєкту про "особливий статус окремих районів Донбасу", а не новий законопроєкт.

Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії заявив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі в Мінську Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що главу офісу президента неправильно зрозуміли.

"Або журналісти, або глава офісу президента неправильно висловився. Я думаю, що це непорозуміння. На минулому тижні на засіданні Тристоронньої контактної групи ми розглядали поправки до 10-ї статті нині діючого прийнятого закону "про особливий статус" (Донбасу. - Ред.), в яких дійсно, першим пунктом йде імплементація "формули Штайнмаєра", – заявив Гармаш.

Нагадаємо, раніше з'явилося інтерв'ю глави ОП Андрія Єрмака, в якому він заявив про підготовку нового законопроекту про так званий особливий статус тимчасово окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей з впровадженою в нього "формулою Штайнмаєра".

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