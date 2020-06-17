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Росія загострює ситуацію на Донбасі, щоб спробувати зняти санкції, - МЗС

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Росія загострює ситуацію на Донбасі, щоб спробувати зняти санкції, - МЗС
Російська Федерація загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти з себе міжнародні санкції. Через санкції страждає військово-промисловий комплекс і економіка Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

За його словами, зараз у Росії спостерігається зростання внутрішнього протесту на тлі пандемії коронавірусу, а також економічна криза, що також провокує Кремль до дій для зняття санкцій.

"Перед Росією постає вибір: або шукати вихід із цієї ситуації, або загострювати її. Традиційно Росія йшла на загострення. Зараз ми також бачимо, що відбуваються не просто істерики в пресі, а відбуваються реальні перегрупування військ, починається нагнітання ситуації на фронті та в Криму", - сказав Боднар.

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Топ коментарі

  • Михаил 9b8cd9a5
    Значит надо санкции усилить.
  • Mykhailo Stepanov
    Как страдают?! Искандери же смеются!
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Не выполняя пункт 1 МС, Россия хочет добиться снятие санкций?!
    РФ обостряет ситуацию, чтобы заставить зелёную власть выполнить договорняки и обещания, на которые их развели кремлёвцы.
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