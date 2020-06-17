Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в магазині, затримали в Сумах, - Нацполіція. ФОТО

У Сумах чоловік погрожував підірвати гранату в магазині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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У поліцію зателефонувала жінка і розповіла, що в одному з магазинів відвідувач погрожував підірвати гранату. На вказане заявницею місце виїхали співробітники поліції. Зловмисником виявився 35-річний чоловік.

З огляду на серйозність висловлюваних ним погроз, правоохоронці провели невідкладні обшуки, і в машині молодого чоловіка виявили 2 гранати - Ф-1 і РГД-5, два запали, а також два використані тубуси від гранатомета РПГ-22.

Вилучені речі направлено на експертизу. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження - за ч. 1 ст. 263 і ч.1. ст. 309 КК України.