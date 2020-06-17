Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство

Корабель військово-морського флоту США, есмінець класу "Арлі Берк" з керованими ракетами "Портер" 17 червня взяв курс на північ через міжнародні протоки в Чорне море.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні, мета судна - проведення операцій з морської безпеки та підвищення регіональної морської стабільності, комбінованої готовності і військово-морської спроможності з союзниками по НАТО і партнерами в регіоні.

Зазначається, що корабель ВМС США буде вести операції в Чорному морі втретє від початку року. При цьому саме "Портер" - вдруге.

Перебуваючи в Чорному морі, "Портер" буде "дотримуватися міркувань безпеки в умовах стримування епідемії COVID-19 і залишатися в плаванні, зосереджуючись при підтримці партнерів і союзників, на оперативних потребах і виконанні національних оборонних завдань".

"Присутність "Портера" в Чорному морі має вирішальне значення для створення безпечного морського середовища і забезпечення свободи судноплавства. "Портер" та його команда з нетерпінням очікують спільної роботи в Чорному морі разом із нашими союзниками і партнерами на підтримку взаємних морських інтересів у регіоні", - каже командир корабля Крейг Трент.

Операції корабля в Чорному морі посилять взаємодію з союзниками і партнерами по НАТО і демонструватимуть колективну рішучість безпеки Чорного моря.

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