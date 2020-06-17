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У відповідь на санкції Росія посилює тиск на політв'язнів у РФ, - Денісова

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У відповідь на санкції Росія посилює тиск на політв'язнів у РФ, - Денісова
Росія посилює фізичний та психологічний тиск на українських політв'язнів у відповідь на санкції, введені проти неї. Цим країна вкотре порушує міжнародне і російське законодавство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, 29 незаконно утримуваних громадян України страждають від порушення їхніх прав.

"У відповідь на міжнародні санкції РФ посилює знущання над незаконно утримуваними громадянами України - відмовляє українським дипломатам у відвідуванні наших співгромадян і продовжує фізичний та психологічний тиск, чим укотре порушує міжнародне і російське законодавство", - заявила Денісова.

Вона зазначила, що Росія має дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо забезпечення прав українських політв'язнів.

Читайте також: Росія продовжує геноцид кримських татар, - Денісова

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Що пропонує Денисова? Зняти санкції з мордора?
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Торговля заложниками - обычное дело для государства террориста.
  • мурчик f9673f04
    неоднократно говорил и повторюсь : именно государство роися является в мире главным очагом терроризма и экстримизма на земле... этакая империя зла
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