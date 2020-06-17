Мін'юст підготував зміни до закону про люстрацію з урахуванням вимог ЄСПЛ, - Малюська

Міністерство юстиції розробило законопроєкт про внесення змін до закону "Про очищення влади" (про люстрацію) з урахуванням вимог Європейського суду з прав людини.

Про це повідомив глава відомства Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо люстрації - ми виконуватимемо рішення Європейського суду. Там є два напрямки виконання - виплатити компенсацію тим, хто виграв, - у нас на це є кошти в спеціальній програмі бюджету. Другий аспект - привести українське законодавство у відповідність - для цього ми розробили законопроект щодо внесення змін до закону про очищення влади, внесли його на розгляд Кабміну й очікуємо, що його буде розглянуто або наступної середи, або через тиждень, для внесення його до ВР", - сказав Малюська на пресбрифінгу в Києві в середу.

Міністр також зазначив, що законопроект передбачає створення комісії, яка розглядатиме заяви осіб, які були люстровані.

"Європейський суд чітко констатував, що люстрація занадто широка, є велика кількість людей, які постраждали безпідставно, - відповідно держава зобов'язана забезпечити механізм, щоб відновити порушені права. Ми передбачаємо створення спеціальної комісії, котра перегляне заяви осіб, які були люстровані, з категорій, щодо яких недоцільно застосовувати автоматичну люстрацію", - пояснив чиновник.

"За результатами такого перегляду ці особи будуть або відновлені на посадах, або отримають компенсацію, або і те, і інше. Частина осіб залишиться під автоматичною люстрацією - на нашу думку, це повинні бути члени уряду і топ-чиновники. Частину осіб вилучать із люстрації взагалі - наприклад особи, які працювали в органах влади СРСР", - додав міністр.

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