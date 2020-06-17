У Тернополі посилюють карантинні заходи у зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки

У Тернополі запровадили нові обмеження через погіршення в місті епідеміологічної ситуації щодо коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ рішення прийняли 17 червня на засіданні Тернопільського міського штабу у боротьбі з коронавірусом.

Зокрема вирішили:

заборонити масові заходи (за винятком проведення ЗНО та пов'язаних з діяльністю об'єктів критичної інфраструктури)

заборонити в закладах громадського харчування святкування масових, тривалих заходів (урочисті події, весілля)

в закладах громадського харчування клієнтам можна перебувати до 2:00 з дотриманням протиепідемічних заходів;

керівники торгово-розважальних центрів і ринків мають забезпечити розмежування потоків відвідувачів (окремий вхід, окремий вихід), проводити обов'язковий температурний скринінг, відновити дистанційну розмітку для відвідувачів;

діяльність установ, які не можуть забезпечити виконання вказаних вище вимог, заборонять;

перевезення пасажирів здійснювати виключно в масках відповідно до кількості місць для сидіння.

Також із 18 червня в місті перевірятимуть громадський транспорт, ринки і ТРЦ на дотримання карантину.

Станом на ранок 17 червня у Тернополі зафіксовано 246 випадків коронавірусу (95 одужали, 2 летальні).

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