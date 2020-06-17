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Мери Дніпра Філатов, Миколаєва Сенкевич, Чернівців Каспрук і Житомира Сухомлин заявляють про створення нового політичного проєкту "Пропозиція"

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Мери Дніпра Філатов, Миколаєва Сенкевич, Чернівців Каспрук і Житомира Сухомлин заявляють про створення нового політичного проєкту "Пропозиція"
У п'ятницю буде офіційна презентація партії, оголошення програми дій і запрошення всіх колег до переговорів, а на третє липня призначено з'їзд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповідає джерело ZN.UA.

"Є підтвердження, що навіть ті мери, які вже є членами інших партійних проєктів, будуть присутні на з'їзді як почесні гості, і на знак солідарності підпишуть декларацію про чесні вибори і спільні дії в разі політичних переслідувань і свавілля правоохоронних органів".

Мери поводяться досить стримано, не коментуючи майбутню подію, пояснюючи свою позицію тим, що на них іде постійний політичний тиск, включаючино з діями силових структур.

Йдеться про загальнонаціональний проєкт, який збирається відстоювати інтереси місцевого самоврядування.

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"Офіційно буде запропоновано вступати всім, хто за ідею, і запрошувати будемо на з'їзд всіх, - уточнює джерело. - У партії буде крило ОТГ. Представники дрібних громад дуже насторожено ставилися до ідеї, але коли їм сказали, що вони можуть створювати свою рівноправну фракцію, то дуже загорілися".

Кличко не бере участі у створенні проєкту, однак теж буде запрошений на презентацію партії мерів.

Для реалізації проєкту використано партію "Нова Європейська Україна", яка перереєстрована в Дніпрі і перейменована на "ПРОПОЗИЦІЮ".

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Топ коментарі

  • Kenwood HiFi
    Нужно укреплять местное самоуправление, особенно когда клоуны в Киеве разрушмют все институты госвласти, кто-то должен нести ответственность и хоть как-то управлять этим хаосом
  • Said_
    Просто не хоче ні під кого лягати. Бо, згідно нового ЗЁконодавства, у населених пунктах з населенням понад 15 000 осіб, право висування кандидатів у мери та депутати рад мають ТІЛЬКИ ПАРТІЇ.
  • jura bucaphalus
    У нього своя є "Удар" зветься, що не заважає бути у коаліції з "Пропозицією"
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