Шмигаль подав у Раду проєкт постанови про призначення ексрегіонала, ректора ЧНТУ Шкарлета міністром освіти

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

Відповідний проєкт постанови зареєстровано 17 червня в парламенті, передає Цензор.НЕТ.

Повний текст ще не опубліковано, проте зазначено, що ініціатором виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, документ вже передано на розгляд керівництву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський наполягає на призначенні ексрегіонала, ректора Чернігівського університету Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка від "Голосу" Совсун

Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав чотирьох можливих кандидатів на посаду міністра освіти і науки: ректор ЧНТУ Сергій Шкарлет, "слуга народу" Сергій Бабак, керівник Апарату ОП Олексій Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Олександра Антонюк.

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет неодноразово заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністра Анни Новосад, його кандидатуру лобіюють деякі ректори, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення в інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

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