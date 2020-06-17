Шмигаль подав у Раду проєкт постанови про призначення ексрегіонала, ректора ЧНТУ Шкарлета міністром освіти
Відповідний проєкт постанови зареєстровано 17 червня в парламенті, передає Цензор.НЕТ.
Повний текст ще не опубліковано, проте зазначено, що ініціатором виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, документ вже передано на розгляд керівництву.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський наполягає на призначенні ексрегіонала, ректора Чернігівського університету Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка від "Голосу" Совсун
Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.
Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав чотирьох можливих кандидатів на посаду міністра освіти і науки: ректор ЧНТУ Сергій Шкарлет, "слуга народу" Сергій Бабак, керівник Апарату ОП Олексій Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Олександра Антонюк.
Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет неодноразово заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністра Анни Новосад, його кандидатуру лобіюють деякі ректори, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення в інших авторів без належних посилань на них (плагіат).