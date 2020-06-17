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На хабарі 15 тис. дол. затримано чоловіка, який обіцяв вирішити земельне питання через КМДА і Київраду, - СБУ. ФОТО

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Служба безпеки України затримала на хабарі чоловіка, який за гроші пропонував комерсанту вирішити "питання" оренди землі в столиці через посадових осіб Київської міської державної адміністрації та депутатів Київської міськради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На хабарі 15 тис. дол. затримано чоловіка, який обіцяв вирішити земельне питання через КМДА і Київраду, - СБУ 01

Громадянин вимагав від бізнесмена 15 тис. доларів за сприяння у поновленні договору оренди земельної ділянки комерційного призначення в Голосіївському районі Києва.

За версією слідства, для здійснення операції зловмисник залучив свого родича, який працює на керівній посаді в КМДА. Під час проведення контролю за вчиненням злочину, правоохоронці задокументували отримання чоловіком першої частини хабаря в розмірі 5 тис. дол.

На хабарі 15 тис. дол. затримано чоловіка, який обіцяв вирішити земельне питання через КМДА і Київраду, - СБУ 02

Співробітники спецслужби затримали зловмисника, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, під час одержання другого "траншу" в сумі 10 тис. дол.

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На хабарі 15 тис. дол. затримано чоловіка, який обіцяв вирішити земельне питання через КМДА і Київраду, - СБУ 03

Триває досудове розслідування для встановлення інших осіб, можливо причетних до афери.

Топ коментарі

  • Олег Анатолиевич
    За 15 тыс. и я могу наобещать, да так, шо и заслушаешься.
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