Візит президента Швейцарії Соммаруги в Україну планується на 20-23 липня, - заступник голови ОП Жовква

Перший після пандемії візит іноземного лідера в Україну здійснить 20-23 липня президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

"Перший візит після пандемії іноземного лідера в Україну відбудеться 20-23 липня - це буде візит президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги. Це буде державний візит, який на такому рівні відбудеться вперше. Планується, що крім Києва, вона також відвідає кілька регіонів України", - сказав він.

Жовква зазначив, що влітку 2020 року можливі ще один-два візити лідерів інших держав в Україну, але справжня активність почнеться восени, зокрема, і візити президента Зеленського за кордон. "Знову ж таки, якщо дозволить епідемічна ситуація. Зараз працюємо з декількома країнами, і думаю, що у вересні-жовтні можуть бути здійснені кілька офіційних візитів", - зазначив він.

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Зазначимо, що у Швейцарії посаду президента і віцепрезидента по черзі обіймають члени Федеральної ради, що складається з семи міністрів. При цьому ключові проблеми вирішуються колегіально. Президент головує на засіданнях уряду, і за однакової кількості голосів його думка стає вирішальною, він також приймає глав іноземних держав, які відвідують з візитами Швейцарію.

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Міністра навколишнього середовища, транспорту, енергетики і зв'язку Швейцарії Симонетту Соммаругу обрано президентом країни на 2020 рік. Віцепрезидентом країни на 2020 рік обрано міністра економіки, освіти і досліджень Гі Пармелена.

Нагадаємо, візит президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги було заплановано на березень 2020 року.