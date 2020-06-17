Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП з питань Східного партнерства

На запрошення президента Європейської народної партії голова політичної партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань Східного партнерства.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської Солідарності".

У повідомленні наголошується: "У заході також взяли участь Президент Європейської народної партії Дональд Туск, Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн, Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадес, Федеральний Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Прем’єр-міністр Хорватії Андрєй Плєнковіч, глави урядів Болгарії, Ірландії, Латвії, Словенії, лідери інших політичних партій – членів родини Європейської народної партії.

У своєму виступі Петро Порошенко висловив глибоку подяку лідерам Європейського Союзу та Європейської народної партії за постійну активну підтримку України як у протидії російській агресії, так і реалізації реформ, спрямованих на зміцнення демократичних інститутів, прискорення економічного розвитку та всебічного зближення з Євросоюзом.

П’ятий президент України закликав Європейську народну партію залишатися потужним двигуном інтеграції східноєвропейських країн до Євросоюзу.

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"Подальший розвиток Східного партнерства після 2020 року має відображати чіткі європейські прагнення асоційованих з ЄС держав – України, Грузії та Молдови – та передбачати нові інструменти для глибшої політичної та економічної інтеграції до ЄС", – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент висловив сподівання на політичну підтримку з боку ЄНП та наступного головування Німеччини в Раді ЄС євроінтеграційного курсу України".