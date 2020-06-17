Проведення саміту Україна - ЄС заплановано на 1 жовтня, - заступник голови ОП Жовква

Президенти Європейської ради Шарль Мішель і Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердили, що 1 жовтня відбудеться саміт Україна - ЄС.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

"Він (саміт Україна-ЄС - Ред.) точно відбудеться. І президент Європейської Ради Шарль Мішель, і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у своїх контактах із президентом Зеленським підтвердили, що 1 жовтня відбудеться саміт Україна-ЄС, до якого ми готуємося", - сказав він.

Жовква повідомив, що на саміті Україна очікує укладення угоди про спільний авіаційний простір. "Всім було відомо про проблему між Великою Британією та Іспанією через статус аеропорту Гібралтар. Із виходом Великої Британії з ЄС ця проблема знівельована. Наразі тривають останні технічні переговори. Своє формулювання про статус аеропорту має надати Іспанія. І у нас є конкретна ціль, щоб під час саміту Україна-ЄС у жовтні цю угоду, нарешті, було укладено", - зазначив він.

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