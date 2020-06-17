Антирекорд перевищення швидкості 16 червня становив 210 км/год, 41 автомобіль рухався зі швидкістю понад 170 км/год, - МВС. ФОТО

За даними системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху 16 червня 2020 р. 41 автомобіль рухався зі швидкістю понад 170 км/год.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у Фейсбук.

Найбільшою швидкість була в автомобіля BMW 330xi, ВМ910***, який рухався зі швидкістю 210 км/год, і автомобіля Audi А8 АА777***, який рухався зі швидкістю 208 км/год. Обох порушників камери зафіксували на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці дороги становить 110 км/год.

Найбільшу кількість порушень 16 червня скоїв автомобіль Volkswagen Passat із номерним знаком АА378***. Він порушував швидкісний режим 7 разів.

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