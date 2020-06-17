Новини

Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко

21 402382
Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко
П'ятий президент України і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко 18 червня іде до Печерського райсуду на обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомив у Facebook Святослав Цеголко, інформує Цензор.НЕТ.

"Похорон батька довелося перенести на п'ятницю, 19 червня. О 10:00 в п'ятницю в Свято-Михайлівському монастирі відслужать панахиду. Прощання з Олексієм Івановичем Порошенком - о 12:00 за адресою Інститутська, 7", - уточнив Цеголко.

Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко 01

Нагадаємо, у четвер, 18 червня, Печерський райсуд обиратиме запобіжний захід Петрові Порошенку. Прокурори наполягають на арешті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МакКей: Якщо Зеленський заарештує Порошенка - будуть санкції

Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Зеленский свинья голимая! Ничего святого и человеческого нет в этом дебильном карлике. Гори в аду гнида!
  • Павло ШОвте
    Порошенка треба посадити, на посаду Президента і Верховного Головнокомандувача.
  • Стрелок
    зеленые - вы конченые
    вы зная что завтра похороны отца на завтра вызвали пороха в суд? КОНЧЕНЫЕ
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини