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Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол.

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Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол.
Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України до 16 патрульних катерів Mark VI і пов'язаного обладнання на загальну суму 600 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Агентства з військової співпраці і безпеки США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У повідомленні наголошується, що уряд України зробив запит на придбання 16 патрульних катерів Mark VI; 32 систем ведення вогню MSI Seahawk A2; 20 оптико-електронних та інфрачервоних радарів; 40 гармат MK44 і ін.

"Пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики і національної безпеки США, поліпшивши безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Україна використовує судна для "захисту територіальних вод і захисту інтересів на морі". Підрядником угоди виступає компанія SAFE Boats International, Bremerton, WA.

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Топ коментарі

  • Max Der
    нужно закупить у Турции 20 сухогрузов Ашот с баранами. Черное море-наше!
  • Салаутдин
    туда бы еще пацанов отобрать мотивированных - без ваты в голове
  • Шрек Баблокат
    это 21 век по сравнению с средневековьем.. https://www.ukrmilitary.com/2020/06/16-mark-4.html
    Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI на 600 млн долл. - Цензор.НЕТ 289

    Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI на 600 млн долл. - Цензор.НЕТ 9049
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