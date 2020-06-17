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ВООЗ оновлює рекомендації для лікування COVID-19 після позитивних результатів випробувань із дексаметазоном

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ВООЗ оновлює рекомендації для лікування COVID-19 після позитивних результатів випробувань із дексаметазоном
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оновлює свої рекомендації з лікування хворих COVID-19 з урахуванням результатів клінічного випробування дексаметазону.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Рекомендації ВООЗ мають на меті поширення новітньої інформації для лікарів та інших медичних фахівців про способи лікування заражених коронавірусом.

Нагадаємо, клінічне дослідження, проведене вченими Оксфордського університету, дає підстави вважати, що дексаметазон перешкоджає руйнівним процесам в організмі хворого на коронавірус.

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Топ коментарі

  • Владислав Ямковский
    Простите, у вас чип выпал
  • Лариса fb3d953c
    ВОЗ - сатанинская организация. Разве можно ее слушать? Ее содержит Билл Гейтс и этим все сказано. Все что они говорят нужно делать наоборот. Уже рекламировали противомалярийные препараты и что? Потом сказали что они вредны и ухудшают состояние больных. Сейчас придумали дексаметазоном лечить. Просто ужас, а идиоты из зеленого минздрава будут как обезьяны все повторять.
  • Лариса fb3d953c
    Вы хоть скажите, что дексаметазон применяется при ИВЛ и в тяжелых случаях, а то начнут принимать от насморка. И Степанову из Минздрава скажите.
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