ВООЗ оновлює рекомендації для лікування COVID-19 після позитивних результатів випробувань із дексаметазоном

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оновлює свої рекомендації з лікування хворих COVID-19 з урахуванням результатів клінічного випробування дексаметазону.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Рекомендації ВООЗ мають на меті поширення новітньої інформації для лікарів та інших медичних фахівців про способи лікування заражених коронавірусом.

Нагадаємо, клінічне дослідження, проведене вченими Оксфордського університету, дає підстави вважати, що дексаметазон перешкоджає руйнівним процесам в організмі хворого на коронавірус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон заявив про "найбільший прорив" у лікуванні коронавірусу: "Шанси померти від COVID-19 були значно знижені"