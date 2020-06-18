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Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині

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Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині
Болгарія розраховує, що адміністративну і функціональну цілісність Болградського району Одеської області буде збережено під час адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Про це болгарський президент Румен Радев сказав 17 червня на зустрічі з послом України в Софії Віталієм Москаленком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Як повідомляє пресслужба президента Болгарії, Радев підкреслив велику зацікавленість Болгарії у всебічному розвитку відносин зі співвітчизниками в Україні для збереження їхньої мови, національної самобутності та культури. Посол Москаленко запевнив, що адміністративна реформа в Україні не вплине на цілісність Болградського району й історичний регіон буде збережено.

Під час розмови було наголошено, що країни є партнерами в реалізації низки проєктів у сфері економіки та інфраструктури, зростає туристична привабливість Болгарії серед українців.

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Нагадуємо, Болградський район Одеської області є місцем компактного проживання болгар в Україні.

20 травня болгарський парламент ухвалив декларацію, у якій закликав уряд вжити заходів щодо недопущення розділення Болградського району Одеської області в межах адміністративно-територіальної реформи в Україні.

21 травня МЗС України висловило протест у зв'язку з ухваленням Народними зборами Болгарії декларації про вплив адміністративно-територіальної реформи в Україні на права і цілісність болгарської меншини.

22 травня заступник глави МЗС України Василь Боднар і посол Болгарії Костадін Коджабашев обговорили спірну тему і дійшли висновку, що між державами немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади в Україні.

Топ коментарі

  • DARK SIDE 35611cd8
    Что то все мне не нравится, что делает власть эта. Особые статусы Донбассу хотят, Венграм хотят чуть ли не автономию на Закарпатье, тут Болгарам Автономии и т.п. Это что то попахивает внутренней диверсионной деятельностью по расчленению Украины по заданию Кремля. Никогда не стояло никаких вопросов этих сепарских и сейчас вдруг они одновременно всплывают. Это какая то херня все! Эта власть предатели!
  • Eugeniusz 1
    Після того як ви в Болгарії побудуєте 10 українських школ, та візьмете їх на повне утримання!!!
  • Артур Пирожков 0437828b
    Ну, если дочь задала вопрос, "с хера малорос разводит силы оос", то вряд ли мама голосовала за молодого и зеленого преЗедента.
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