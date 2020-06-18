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ВООЗ заявила, що відмовляється від використання препарату "гідроксихлорохін" у боротьбі з коронавірусом

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ВООЗ заявила, що відмовляється від використання препарату "гідроксихлорохін" у боротьбі з коронавірусом
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що вона відмовляється препарату гідроксихлорохін для боротьби з COVID-19. Раніше вважалося, що ці ліки здатні допомагати в лікуванні коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNBC.

Рішення вивести цей препарат з протоколу лікування ВООЗ ухвалила, простеживши дослідження, яке показало, що гідроксихлорохін не так корисний при новій хвороби. Хоча раніше цей препарат активно приймав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, заявивши, що робить це "для профілактики".

Недавні великі дослідження показали, що препарат не був корисний і викликав проблеми з серцем у деяких пацієнтів. Останнє дослідження, показало, що гідроксихлорохін не краще за плацебо в профілактиці коронавірусних інфекцій.

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У понеділок Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів оголосило про скасування дозволу на екстрене використання хлорохіну і гідроксихлорохіну проти Covid-19.

Також в ВООЗ закликали громадськість проявляти обережність щодо дексаметазону, який вчені назвали проривом.

Це вже другий випадок, коли ВООЗ скасовує використання гідроксихлорохіну. Так, в квітні з'явилися перші повідомлення про зростання смертності серед пацієнтів, що приймали гідроксихлорохін. Пізніше дослідження показали, що інформація про зростання смертності саме через застосування цього препарату не підтвердилася.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Меркава
    Недавние крупные исследования показали, что препарат не был полезен и вызывал проблемы с сердцем у некоторых пациентов. Источник: https://censor.net/n3202722

    Вы, дебилы и преступники, всегда знали, шо он кардиотоксичен.
  • Джефф Слейтер
    Какие же они тупые! Сначала рекомендовали, потом, когда стало ясно, что от "лекарства" один вред и смерть, отменили...
    И никакой ответственности за всякий вздор!
    Трамп прав: этим козлам денег давать нельзя, толку нет.
  • Vedana
    Зацініть професійний (без лапок) рівень організаторів / замовників.

    Атмосфера створена і розкручена до істерики "журналістами". Політики =дрогнули=: уступили під натиском суспільств, розігрітих "змі" (Тому я не повністю їх обвинувачую). Їм довелося взяти під контроль ситуацію, наскільки можливо, бо інакше піпл сам би поробив такі локдауни, що зупинилося б все.
    Я аналізую вживану лексику: ідеться не інакше, як про кінець світу. Пишуть =глобальна катастрофа=, =загиблі= (а не померлі) вже істерять про =другу хвилю= і я не дивуюся, що її теж організують.
    І піпл підводять до того, що =хочеш жити - мусиш взяти цю вакцину=.
    А далі - твої проблеми.
    Ось так.
    ІМХО
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