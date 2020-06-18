Німеччина продовжує низку обмежувальних заходів проти коронавірусу

Федеральний уряд ФРН і влада федеральних земель ухвалили рішення про продовження низки обмежувальних заходів на найближчі місяці, щоб не допустити повторний спалах коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише в середу газета Suddeutsche Zeitung.

"Поки немає ліків, поки немає вакцини, ми мусимо уживатися з пандемією", - сказала канцлер Ангела Меркель на пресконференції.

За її словами, в тих регіонах, де на 100 тис. населення припадає понад 50 нових випадків інфікування, слід провести масштабніші заходи для стримування поширення вірусу.

Влада вважає за необхідне обов'язково дотримуватися соціальної дистанції в півтора метри, уважно стежити за виконанням гігієнічних заходів, носити маску в громадських місцях і обмежити контакти.

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Було ухвалено рішення про скасування великих заходів, щонайменше, до жовтня. Міністр-президент Баварії Маркус Зедер, в свою чергу, зазначив, що заходи можуть проходити лише в тому випадку, якщо будуть строго дотримуватися правила.

Однак, за його словами, дотримання цих правил можливо тільки для невеликої кількості заходів. У той же час Зедер підкреслив, що "інтерпретація цього правила може варіюватися від однієї федеральної землі до іншої".

Ця заборона може спричинити скасування Франкфуртського книжкового ярмарку, який щорічно відвідують близько 300 тис. осіб. До теперішнього моменту організатори заявляли, що захід відбудеться.

Станом на 17 червня в Німеччині зафіксовано понад 189 тис. випадків зараження коронавірусом. Майже 9 тис. пацієнтів померли від наслідків зараження інфекцією, понад 173 тис. повністю вилікувалися.