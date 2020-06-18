Глава Мінекономрозвитку скасував указ про звільнення глави "Укрспирту" Блескуна

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко скасував наказ про звільнення в.о. глави "Укрспирту" Сергія Блескуна. Причиною такого рішення стало те, що останній перебуває у відпустці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства.

"З огляду на те, що 17 червня 2020 року Блескун С. В., перебував у щорічній відпустці, наказ про його звільнення скасований відповідно до наказу Мінекономіки від 17.06.2020 № 114-п", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що відомство зобов'язало надалі заздалегідь надавати копії наказів про відпустки в.о. директорів.

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