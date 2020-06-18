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Глава Мінекономрозвитку скасував указ про звільнення глави "Укрспирту" Блескуна

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Глава Мінекономрозвитку скасував указ про звільнення глави "Укрспирту" Блескуна
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко скасував наказ про звільнення в.о. глави "Укрспирту" Сергія Блескуна. Причиною такого рішення стало те, що останній перебуває у відпустці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства.

"З огляду на те, що 17 червня 2020 року Блескун С. В., перебував у щорічній відпустці, наказ про його звільнення скасований відповідно до наказу Мінекономіки від 17.06.2020 № 114-п", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що відомство зобов'язало надалі заздалегідь надавати копії наказів про відпустки в.о. директорів.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Александр Грома
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  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Ну да Митенька твоему кумиру ***** нафтогаз не нравится значит ненравится и тебе!
  • Чрствый
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    https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQГлава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна - Цензор.НЕТ 2619
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