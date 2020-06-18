У НАТО вирішили посилити системи ППО і ПРО для протистояння РФ, поведінка якої "дестабілізаційна і небезпечна"

Міністри оборони країн НАТО на саміті ухвалили рішення посилити системи ППО і ПРО альянсу, щоб протистояти російській ядерній ракетній загрозі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у середу глава Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми вирішили зміцнити загальні системи ППО і ПРО", - сказав він на пресконференції за підсумками першого дня консультацій міністрів оборони, перераховуючи заходи, вжиті для протистояння РФ і її ядерного арсеналу.

За словами Столтенберга, в тому, що стосується ядерної зброї, "поведінка Росії - дестабілізаційна і небезпечна".

Також глава НАТО підкреслив, що деякі члени НАТО закуповують сучасне озброєння для модернізації своїх систем ППО. Зокрема, йдеться про ЗРК Patriot.

Крім того, за його словами, країни НАТО закуповують, наприклад, бойові літаки п'ятого покоління.

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Столтенберг вкотре заявив, що альянс не має наміру дзеркально реагувати на розгортання Росією нового озброєння. "Ми не прагнемо дзеркально відповідати Росії, і ми не будемо розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі", - сказав генсек.

Однак НАТО, заявив він, буде адаптувати і зміцнювати свій оборонний потенціал, бачачи, як "Росія направляє значні інвестиції в оновлення свого потенціалу, модернізує свої ядерні системи озброєнь, і особливо, коли йдеться про всі нові ракетні системи, які розгортаються або перебувають у процесі розробки".

"У НАТО є сили для захисту всіх союзників від будь-яких загроз. Ми готові, і ми можемо це забезпечити. Ми підвищили ступінь готовності наших сил за останні роки. Ми розгорнули бойові групи на східному фланзі Північноатлантичного альянсу в державах Балтії та Польщі. Ми розширили нашу присутність в Балтійському і Чорному морях. І ми також модернізували нашу оборону, адаптували і модернізували систему органів військового управління, і зараз члени НАТО направляють все більше інвестицій в оборону, купують більше і різних оборонних засобів", - повідомив Столтенберг.

Він зазначив, що "НАТО постійно адаптується, тому що змінюється обстановка в сфері безпеки, і частково ці зміни обумовлені тим, що Росія проявляє більш наполегливу поведінку і розвиває нові військові потенціали".

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"І ми адаптуємося до цього, щоб підтримати нашу готовність, наші стримування та оборону, які є наріжним каменем нашої безпеки", - підсумував генеральний секретар НАТО.