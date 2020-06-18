У Чернівцях послабили карантин: дозволили роботу лазень і саун

У Чернівцях послабили запроваджений через епідемію коронавірусної хвороби карантин. Зокрема, працювати зможуть сауни і лазні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернівецька міськрада.

Крім того, під час засідання комісія вирішила розширити перелік категорій громадян, які можуть користуватися транспортом для спеціальних перевезень.

"Зокрема, це рішення поширюється на учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій; людей з інвалідністю", - зазначено в повідомленні.

Крім того, користуватися спецтранспортом тепер можуть діти до 10 років у супроводі дорослих.

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Ці категорії людей зможуть скористатися транспортом за наявності вільних місць і пред'явлення посвідчення їхнього статусу.

Також управління культури міськради, паркам імені Шевченка та Жовтневому доручено забезпечити виконання рекомендацій головного санлікаря при роботі атракціонів на відкритому повітрі.

Нагадаємо, 16 червня в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових випадків за добу коронавірусу і за кількістю померлих - 758 хворих COVID-19.

Кабмін у свою чергу підтримав продовження дії адаптивного карантину в Україні до 31 липня.