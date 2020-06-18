Болтон у мемуарах підтвердив, що Трамп пов'язував військову допомогу Україні з компроматом на Байдена, - The New York Times
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише The New York Times з посиланням на книгу колишнього радника Трампа з нацбезпеки Болтона.
У книзі, яка ще не вийшла в продаж, але потрапила в розпорядження журналістів, йдеться, що Трамп "говорив, що проти відправки їм (українцям, - ред.) чого б там не було, доти, поки не будуть передані всі матеріали, пов'язані з Клінтон (ексдержсекретарем США Гілларі Клінтон) і з Байденом".
За даними Болтона, держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер до 10 разів намагалися умовити Трампа передати Україні допомогу.
Автор книги вважає, що конгресу слід розширити коло тем, за якими, можливо, слід було оголосити Трампу імпічмент. The New York Times пояснює, що йдеться про випадки, коли Трамп, імовірно, впливав на проведені в США розслідування щодо іноземних компаній. Йдеться про турецький Halkbank і про китайську ZTE. Автор книги вважає, що Трамп таким чином хотів зробити послугу лідерам Туреччини і Китаю.
Тоді як Байден обіймав пост віцепрезидента в адміністрації Барака Обами, його син Гантер працював у раді директорів Burisma.
Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ про те, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо Байдена і його сина. Розслідування мало торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна, який розслідував діяльність Burisma, коли там працював Гантер Байден. Розслідування щодо Burisma стосується періоду між 2010 і 2012 роком, а Гантер Байден почав працювати в компанії в 2014 році, проте низка ЗМІ стверджують, що Шокін готувався поставити питання про діяльність компанії і Гантеру Байдену.
Демократи в Конгресі США використовували цю справу, задля спроби імпічменту Трампа, визнавши, що той тиснув на Зеленського, щоб той допоміг йому в боротьбі проти Байдена. У палаті представників оголосили імпічмент Трампу, проте в сенаті, більшість місць яких - у республіканців, скасували це рішення.
Очікується, що саме Джо Байден стане суперником Трампа на листопадових президентських виборах.
У Білому домі неодноразово заявляли, що в книзі Болтона багато неправди. Також у ній міститься засекречена інформація, і тому адміністрація США має намір судитися з колишнім радником з нацбезпеки.