COVID-19: за добу усвіті померли понад 5,2 тис. осіб. Загальна кількість жертв досягла 451,3 тис., інфікованих - 8,4 млн
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 8 406 083 випадки інфікування і 451 387 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 119 941 (+ 809 за добу), хворих - 2 234 471 (+ 26 071 за добу).
На другому місці за кількістю хворих Бразилія - 960 309 інфікованих (+ 31 475 за добу) і 46 665 (+ 1 209 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 553 301 особа (+7 843 за добу), кількість смертей - 7 478 (+ 194 за добу).
В Індії 367 264 хворих (+ 13 103 за добу), 12 262 летальні випадки (+ 341 за добу).
У Великій Британії - 299 251 хворий (+ 1 115 за добу), померли 42 153 пацієнти (+ 184).
В Іспанії зареєстрували 291 763 (+ 355 за добу) пацієнти, померли 27 136. За останню добу летальних випадків в країні не зафіксовано.
Перу обійшло Італію за кількістю хворих 240 908 інфікованих (+3 752), 7 257 летальних випадків (+ 201 за добу).
В Італії зафіксували COVID-19 у 237 828 (+ 328) осіб. Померли 34 448 (+ 43) осіб.
Як повідомлялося раніше, станом на ранок 17 червня в Україні лабораторно підтверджено 33 234 випадки COVID-19. За добу - 758 нових випадків. 31 людина померла від хвороби. Це найвищий показник летальних випадків за добу в Україні з початку пандемії.