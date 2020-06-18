В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 829, померли 23 людини, загалом зафіксовано 34 063 випадки

Станом на 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. За добу - 829 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 23 людини померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 829 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу. Це рекордний показник для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був учора, 17 червня, 758 випадків, до цього 13 червня 753 хворих, перед цим 689 хворих 11 червня і 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Всього в Україні виявили 34 063 випадки коронавірусної інфекції.

За добу померли 23 пацієнти (добою раніше - 31), всього - 966. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (5), Чернівецькій (4), Київській (4) і Харківській (4) областях.

За останню добу одужали 504 людини (добою раніше - 415), всього - 15 447.

Загалом в Україні зараз хворіють 17 650 осіб, що на 302 більше, ніж днем ​​раніше.

Читайте: У Чернівцях послабили карантин: дозволили роботу лазень і саун

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (171), Закарпатській (74), Рівненській (73), Вінницькій (63) областях та Києві (58).

У Миколаївській області нових випадків COVID-19 не виявили.











