Львівщина і надалі б’є "рекорди": за добу виявлено 171 новий випадок COVID-19

Станом на ранок 18 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3398 випадки інфікування коронавірусом, з них 107 - летальні, 661 пацієнт одужав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5563 особи, госпіталізовані — 917, на амбулаторному лікуванні — 4646 осіб, виписані — 732 особи. Зараз у лікарні перебуває 185 осіб, з них в реанімації — 6 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.





За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 540 ПЛР-тестів, з яких 171 — позитивний (56 - жителі Львова).





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Нагадаємо, станом на ранок 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. За добу - 829 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 23 людини померли від хвороби.