Зеленський призначив Володіна головою Київської ОДА
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Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов представив нового керівника області в четвер вранці.
Володін до призначення був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації. З грудня 2019 року він обіймає посаду заступника голови Київської ОДА. До цього Володін був виконувачем обов'язків генерального директора ДП "Електронмаш".