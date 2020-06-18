Зеленський призначив Володіна головою Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Володіна головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов представив нового керівника області в четвер вранці.

Володін до призначення був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації. З грудня 2019 року він обіймає посаду заступника голови Київської ОДА. До цього Володін був виконувачем обов'язків генерального директора ДП "Електронмаш".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більш ніж сто дитсадків відкрилися на Київщині, працюють спортзали й басейни, - ОДА