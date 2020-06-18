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Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру в притягненні завідомо невинуватих євромайданівців до кримінальної відповідальності, - ДБР

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Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру в притягненні завідомо невинуватих євромайданівців до кримінальної відповідальності, - ДБР
Слідчі Управління з розслідування справ Майдану ДБР, під процесуальним керівництвом прокурорів Офіс Генерального прокурора, повідомили про підозру колишньому прокурору відділу прокуратури міста Києва, чинному адвокату.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Експрокурор підозрюється у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживанні службовим становищем, службовому підробленні, а також притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченнями у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 15.12.2013), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366;ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 ККУ).

Слідством встановлено, що 21 січня 2014 року колишній прокурор діючи у змові зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру в притягненні завідомо невинуватих євромайданівців до кримінальної відповідальності, - ДБР - Цензор.НЕТ 943
  • wake up-UA
    Якщо днями суд дозволив суддям приймати наперед неправомірні рішення, то й прокурорам це можна...
  • vadym sestritsyn
    Дешёвое отвлечение людей от главных событий! Тупо не пройдет!Интересно что каждый суслик думает что с ним ничего плохого не будет!
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