Справи Майдану: експрокурору оголосили підозру в притягненні завідомо невинуватих євромайданівців до кримінальної відповідальності, - ДБР
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Експрокурор підозрюється у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою, за попередньою змовою групою осіб; зловживанні службовим становищем, службовому підробленні, а також притягненні завідомо невинних до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченнями у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 15.12.2013), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366;ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 ККУ).
Слідством встановлено, що 21 січня 2014 року колишній прокурор діючи у змові зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану.