Європейська народна партія застерігає владу в Україні від політичного переслідування Порошенка

Європейська народна партія вкрай стурбована політично мотивованим переслідуванням п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це після саміту ЄНП заявив її глава Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ.

"ЄНП дуже стурбована політичними справами проти колишнього президента Порошенка. Звинувачення не мають бути схожими на переслідування з політичних мотивів і не мають бути політично мотивовані проти обраних політичних опонентів", - написав Туск у Twitter

Він також додав, що ЄНП підтримує хід реформ у країні і закликав Україну "не упускати свій шанс".

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