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Європейська народна партія застерігає владу в Україні від політичного переслідування Порошенка

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Європейська народна партія застерігає владу в Україні від політичного переслідування Порошенка
Європейська народна партія вкрай стурбована політично мотивованим переслідуванням п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це після саміту ЄНП заявив її глава Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ.

"ЄНП дуже стурбована політичними справами проти колишнього президента Порошенка. Звинувачення не мають бути схожими на переслідування з політичних мотивів і не мають бути політично мотивовані проти обраних політичних опонентів", - написав Туск у Twitter

Він також додав, що ЄНП підтримує хід реформ у країні і закликав Україну "не упускати свій шанс".

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Слыш зебилина, у нас презумпция невиновности действует. Пусть зебилы и венедиктыдч доказуют виновность
  • Підлога Маккартні
    Давай, вперьйод и с пестней
    Европейская народная партия предостерегает власть в Украине от политического преследования Порошенко - Цензор.НЕТ 1245
  • Nikolai Chizhevsky
    Мстивий Зебiл якою ж потворою треба бути, щоб офіційно не висловити співчуття Порошенко зi смерттю батька,при кому в нього все було гаразд, заробляв свої мільйони на сцені, глумився з нього і нічого йому за це не було! Подякував би за свої 5 років безтурботного і безглуздого життя!Це при тому що воно поздоровляло з одужанням Джонсона,та були спiвчуття iншим урядовцям з рiзних держав за його рiк правлiння
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