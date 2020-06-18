Трамп про мемуари Болтона: "Складаються з брехні і фальшивих історій розлюченого нудного дурня"

Президент США Дональд Трамп розкритикував книгу, яка готується до виходу, свого ексрадника з нацбезпеки Болтона, заявивши, що вона складається з "брехні і фальшивих історій".

Про це Трамп написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Надзвичайно втомлива" (New York Times) книга безумця Джона Болтона складається з брехні і фальшивих історій. Він говорив про мене тільки хороше до того дня, поки я його не звільнив. Розлючений нудний дурень, який тільки і хотів, що воювати. Був некомпетентний, підданий остракізму і без жалю викинутий. Остолоп!"- написав Трамп.

Раніше видання The New York Times повідомило, що Болтон у мемуарах підтвердив, що Трамп пов'язував військову допомогу Україні з компроматом на свого суперника в майбутніх цьогорічних президентських перегонах Джо Байдена.

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У Білому домі неодноразово заявляли, що в книзі Болтона багато неправди. Також у ній міститься засекречена інформація, і тому адміністрація США має намір судитися з колишнім радником з нацбезпеки.