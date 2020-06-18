Назарбаєв заразився коронавірусом: працює дистанційно
"Зараз перший президент Казахстану перебуває на самоізоляції. На жаль, останній тест Єлбаси на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат. Приводу для занепокоєння немає", - йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нурсултан Назарбаєв продовжує працювати дистанційно", - додали в пресслужбі.
Минулої неділі міністр охорони здоров'я Казахстану Елжан Біртанов повідомив, що заразився коронавірусною інфекцією і перебуває в госпіталі. Пізніше пресслужба прем'єр-міністра повідомила, що Біртанов супроводжував у поїздці в Жамбилську область главу уряду Аскара Маміна. Тест на COVID-19 у глави уряду показав негативний результат. Прем'єр-міністр перебуває на самоізоляції, але продовжує роботу в режимі відеоконференцзв'язку.
Крім того, вирушили на самоізоляцію глава Мінсільгоспу Сапархан Омаров, глава Міносвіти Асхат Аймагамбетов, міністр екології, геології та природних ресурсів Казахстану Магзум Мірзагалієв, глава Жамбилської області Бердибек Сапарбаєв, а також голова мажилісу парламенту Казахстану Нурлан Нігматулін.
За останніми даними, в Казахстані виявлено 15 тис. 877 активних випадків зараження COVID-19, вилікувалися 9 тис. 902 людини, 100 осіб померли.