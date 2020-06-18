За добу COVID-19 діагностували у 58 жителів Києва, серед них четверо медиків і п'ятеро дітей. Одна людина померла, - Кличко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 4084 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
Захворіли:
- 25 жінок віком від 24 до 79 років
- 28 чоловіків віком від 19 до 95 років
- 3 дівчинки, яким 5, 7 і 12 років і 2 хлопчика віком 2 і 7 років.
Захворіли в тому числі і четверо медиків.
За словами Кличка, в лікарні столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 56 осіб. Всього коронавірус подолали 1286 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Солом'янському районі - 11. В Оболонському - 8 і в Святошинському районі - 7 випадків.
"Дотримуйтесь правил! Бережіть себе і тих, хто поруч!" - додав Кличко.