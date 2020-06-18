Приріст хворих на COVID-19 в Україні більший від загальносвітового, - головний санлікар Ляшко
Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, збільшення кількості тестувань збільшує кількість випадків, але це не означає, що тільки від тестувань це залежить. За словами Ляшка, причиною такого зростання є початок послаблення карантину. Зокрема, запрацював метрополітен і інший громадський транспорт, відкрилися дитячі садки. Після цього, з урахуванням інкубаційного періоду, і почала збільшуватися кількість хворих.
"Останнім часом ми даємо суттєвий приріст, який більше загальносвітового. Чому так відбувається? Якщо ми подивимося на цю динаміку, ви побачите з 1 травня і до вчорашнього дня, до 17 червня, як відбувається захворюваність", - заявив він.
Зазначимо, станом на сьогодні в Чернівецькій області - 4135 випадків коронавірусу, у Львівській області - 3398, а в Києві - 4084.