Рада відмовилася підтримати оновлену програму Кабміну. ВIДЕО

Верховна Рада не підтримала доопрацьовану програму діяльності Кабінету Міністрів України. У зв'язку з цим уряд втратив річний імунітет.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" документ проголосували 207 народних депутатів з 226 необхідних.

"Затвердження нашої програми - це підтримка українського виробника, малого і середнього бізнесу, підтримка енергетики та фермерів, оновлена ​​медична реформа і зміни в пенсійній системі, це здешевлення кредитів і підвищення соціальних стандартів, підтримка дуже великої кількості кроків, які ми будемо робити, щоб отримати загальний результат", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу з трибуни парламенту, характеризуючи Програму діяльності уряду.

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Прем'єр додав, що ні йому, ні урядовцям "не потрібен імунітет".

Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Згодом уряд передав на розгляд парламенту оновлену програму.