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На COVID-19 в Україні, можливо, хворіють 132 тисячі осіб, - МОЗ

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На COVID-19 в Україні, можливо, хворіють 132 тисячі осіб, - МОЗ
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні COVID-19 у середньому, можливо, хворіють 132 тисячі осіб. Однак, такі дані не є підтвердженими.

Про це Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в травні виявили 40-45% хворих на коронавірус.

"Якщо ми говоримо, що в середньому у світі виявляється 30%, Китай на період спалаху виявляв 31%, то в Україні в травні доходило до 40-45%. В середньому ми можемо говорити, що десь в середньому в Україні, можливо, потенційно хворіють 132 тисячі осіб. Але ці дані не є підтвердженими. Це модельна ситуація", - заявив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приріст хворих на COVID-19 в Україні більший від загальносвітового, - головний санлікар Ляшко

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    COVID-19 в Украине возможно болеют 132 тысячи человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 596
  • violator
    оба опасны . один поражает мозг другой легкие
  • Підлога Маккартні
    Кстати, возможно есть жизнь на Марсе. Однако, такие данные не являются подтвержденными
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