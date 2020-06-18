Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" попросив підтримати Шкарлета на посаду міністра освіти, - Качура

Президент України Володимир Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу", в якому він брав участь у режимі відеозв'язку, попросив депутатів підтримати кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Пройшла зустріч фракції з Президентом по відеозв'язку. Говорили про підтримку програми уряду і закону про народовладдя", - зазначив він.

Разом з тим в наступному повідомленні депутат уточнив: "Президент попросив фракцію підтримати Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти".

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Нагадаємо, 3 червня комітет Верховної Ради провів співбесіду з ректором Чернігівського національного технологічного університету Сергієм Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти і науки.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав чотирьох можливих кандидатів на посаду міністра освіти і науки: ректор ЧНТУ Сергій Шкарлет, "слуга народу" Сергій Бабак, керівник Апарату ОП Олексій Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Олександра Антонюк.

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет неодноразово заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністра Анни Новосад, його кандидатуру лобіюють деякі ректори, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення в інших авторів без належних посилань на них (плагіат).



