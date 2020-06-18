Україна поки не пройшла плато за випадками COVID-19, - Ляшко

Україна продовжує залишатися на плато за випадками зараження на коронавірус. При цьому останні дні в країні фіксують антирекорди із захворюваності і смертей від COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Так він відповів на питання щодо того, коли в Україні можна очікувати піку захворюваності на коронавірус у зв'язку з новими спалахами.

"Україна перебуває на певному плато. Ми всі свідомо ухвалювали рішення, пом'якшуючи карантин, стримувати випадки коронавірусної хвороби, не маючи тенденції до зниження. Ми розуміли, що під час пом'якшення буде відбуватися стабільна реєстрація випадків від 300 до 500. Зараз ми бачимо за останній тиждень зростання до 800 на добу. Це кілька факторів, на які ми хочемо вплинути. Один з цих факторів - не створення умов для дотримання санітарних норм людьми в транспорті, громадських будівлях і інших установах", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що зараз розпочато перевірку додержання всіх карантинних заходів.

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Зазначимо, за останні дні в Україні зафіксовано вже три антирекорди в зв'язку з коронавірусом. Так, два антирекорди було виявлено за 16 червня - за кількістю хворих (758) і летальних випадків (31). За вчора, 17 червня, в країні виявили 829 нових захворювань на COVID-19.

Загалом в Україні хворіють вже понад 34 тисяч осіб. З них 966 померли, 15 447 - вилікувалися. При цьому стабільно понад 500 нових випадків захворювання стали фіксувати починаючи з 10 червня, коли стартував черговий етап послаблення карантину.