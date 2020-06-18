Матрос Ілля Струк загинув 17 червня в зоні ООС від поранень, зазнаних під час ворожого обстрілу, - командування ВМС ЗСУ. ФОТО

Вчора, 17 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних Сил в результаті кульового поранення, несумісного з життям, загинув Ілля Миколайович Струк, уродженець села Льотниче Володимир-Волинського району Волинської області, старший солдат, гранатометник одного з підрозділів Збройних Сил України.

Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Волинь сколихнула страшна звістка. На Сході України у зоні проведення ООС загинув волинянин Ілля Струк. Загиблий військовослужбовець Струк Ілля Миколайович уродженець села Льотниче, Володимир-Волинського району. Старший солдат 17 червня 2020 року отримав кульове поранення не сумісне із життям, під час бойового чергування. Службу проходив у військовій частині м.Маріуполь. Був гранатометником. Волинська обласна державна адміністрація на чолі із головою Юрієм Погуляйком висловлюють щирі співчуття родині та друзям загиблого захисника. Загибель наших військовослужбовців – завжди велике горе для усієї країни. Волиняни сумують разом з вами", - зазначається в повідомленні.

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"17 червня, під час ворожого обстрілу в районі Операції об’єднаних Сил від поранень загинув наш бойовий побратим - матрос СТРУК Ілля Миколайович. Командування, весь особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця. Світла пам'ять про захисника Вітчизни назавжди залишиться у наших серцях. Вічна пам'ять герою!" - йдеться в повідомленні командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Брат, ми ніколи не забудемо тебе! І зробимо так, щоб ворог теж запам'ятав! 17 червня під час ворожого обстрілу, захищаючи державу загинув старший матрос Ілля Струк. Йому навіки 25 років. Борсуки висло



влюють співчуття рідним і близьким героя!" - йдеться в повідомленні 503-го окремого батальйону морської піхоти.

Більш детальна інформація, а також дата і час прощань будуть вказані додатково.