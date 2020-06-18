За останні дні значно зростає кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, - Ляшко

В Україні спостерігається значне зростання кількості госпіталізацій пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Ми моніторимо завантаженість ліжок, у нас динаміка від 2,5 тис. до 3,5 тис. - це від 10% до 15-17%. У лікарнях першої хвилі близько 25 тис. ліжок готові до прийому хворих. Але за останні дні значно зростає кількість госпіталізованих - раніше у нас було до 100 госпіталізацій на добу, сьогодні ми зафіксували 190, в попередні дні - 170 і 150. Щодня на апаратах ШВЛ перебуває близько 90 хворих. у нас в лікарнях першої хвилі стоять близько 2 тис. апаратів ШВЛ", - сказав він.

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Він додав, що нині в міністерстві фіксують зростання людей із пневмоніями, у яких збирають зразки для дослідження на коронавірус.

"З початку березня і до початку травня у нас було до 900 випадків (пневмоній - ред.). Далі пішов спад кількості: в середньому 200. Зараз є тенденція зростання - ми знову фіксуємо 500-600 випадків", - пояснив Ляшко.

"В середині травня кількість госпіталізацій у нас скорочувалася і була надія, що агресивність вірусу скорочується. Але після четвертого етапу послаблення у нас спостерігається динаміка зростання госпіталізацій, а кожен із 30 хворих - вмирає", - підкреслив головний санлікар.

Ляшко також зазначив, що міністерство спільно з Інститутом мікробіології НАН розробляє політест-систему грипу та грипоподібних захворювань, яка буде використана в подальшому епідсезоні / 2020-2021 для відстеження процентного співвідношення циркуляції коронавірусу в загальній циркуляції вірусів