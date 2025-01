Під Радою протестують проти призначення новим міністром освіти ексрегіонала Шкарлета. ФОТОрепортаж

Педагоги, науковці та інші небайдужі 18 червня вийшли на протест під Верховну Раду проти призначення Сергія Шкарлета главою Міносвіти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Українська правда".

Увечері 17 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у парламенті проєкт постанови №3675, яким запропонував призначити міністром освіти і науки колишнього "регіонала", ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

Вже вранці 18 червня педагоги, науковці та інші небайдужі вийшли на протест під Верховну Раду проти призначення Шкарлета главою Міносвіти.

Під час акції вчені зробили "плагіатний поїзд", де учасники крадуть один у одного тексти.

В учасників акції є кілька причин на протест. Серед них те, що Шкарлет балотувався в депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів. Крім того, в наукових роботах ректора були виявлені великі обсяги плагіату.

"Загалом я тут через те, що не хочу міністра-плагіатора і представника "русского міра", бо така людина лише толеруватиме і помножуватиме академічну недоброчесність, замість боротися з нею.

За освітою і наукою – майбутнє і розвиток. Такий міністр лише посилить ті проблеми, які є зараз, і що довше ми залишаємось у плагіаті, псевдонауці і корупції, тим ближче ми до деградації", – розповідає "Українській правді. Життя" учасниця акції та наукова активістка Мар’яна Капранова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" попросив підтримати Шкарлета на посаду міністра освіти, - Качура

"В чому взагалі проблема – в його науковому доробку небайдужа наукова громадськцсть знайшла неодноразові випадки академічного плагіату.

Тобто складається враження, що у потенційного очільника МОН немає базового уявлення про академічну доброчесність – а саме вона має бути базовою ознакою людини, що буде керувати наукою та освітою.

Бо освіта і наука без академічної доброчесності - це імітація, псевдонаука та маячня", - пояснює свою позицію "Українській правді. Життя" учасник акції та науковець Антон Сененко.



Фото: Мар'яна Капранова/УП

Також дивіться: Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: "27% тексту його монографії - це запозичення". ДОКУМЕНТ

Однак, як пише видання, новий кандидат на міністра відзначився не лише академічною недоброчесністю, Шкралета звинувачують у корупційних "хвостах".

Наприклад, у січні 2020-го Чернігівський технологічний університет придбав за державні гроші білий пікап Volkswagen Amarok VOLCANO вартістю більше 1,5 млн грн.

Ексміністерка Ганна Новосад розповідає, що з 1 січня 2020 року її команда запустила нову модель фінансування університетів - за результатами їхньої діяльності: "Хто краще працює на основі прозорих критеріїв, той отримує більше грошей, тобто більше наших з вами податків".

За її словами, практично увесь січень 2020 МОН робило розрахунки для кожного університету.

Низка університетів отримали значно більше, аніж отримали б за старою системою, коли гроші давались МОНом на основі просто штатних розписів і кількості студентів.

"У кінці січня, коли кожен університет отримав свій новий бюджет, ми надіслали ось такий лист, у якому сказали наступне: "Шановні ректори, колеги, у багатьох з вас тепер більше грошей. Використайте їх на доплати викладачам.

Тим викладачам, які своєю роботою принесли вам ці додаткові гроші.

Що зробив кандидат на посаду міністра МОН Сергій Шкарлет, ректор Чернігівського технологічного?

Правильно. "Say no more", - сказав пан Шкарлет. ііііі через 2 тижні ….

КУПИВ СОБІ АВТІВКУ ЗА 60 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ. ЗА УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОШТ. ЗА ДЕРЖАВНИЙ КОШТ.

Не скромне службове авто, а VW Amaroc Volcano за 1 500 000 грн, які легко могли піти до доплати його кращим викладачам, чи на гуртожитки, чи лабораторії", - пише Новосад.

"Тобто ці гроші пішли не на лабораторне обладнання чи доплати викладачам, а на дорогезне авто. Тому загрози для вітчизняної освіти і науки за такого очільника очевидні", - додає науковець Антон Сененко.

Раніше громадські освітні організації, батьки та небайдужі звернулися до народних депутатів, президента та прем’єра, щоб ті призначили кваліфікованого очільника Міністерства освіти і науки.

Також вони назвали критерії, яким мав би відповідати міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад. ДОКУМЕНТ

Зокрема, освітяни вимагають людину з бездоганною професійною репутацією, системним баченням та розумінням і відданістю цінностям реформ.

Представники ініціативної групи "Дисергейт", які борються із плагіатом та відстоюють академічну доброчесність, також опублікували звернення до влади.

Як йдеться у зверненні, викривач антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" надав достовірні факти масштабного академічного плагіату в науковій спадщині Шкарлета, зокрема в статті з одноосібним авторством і в колективній монографії. З ними можна ознайомитися в порівняльних таблицях.

"Одну статтю, переписуючи в монографію, трохи змінили ("бюджетний процес" замінили на "бюджетну політику"). Другу вставили повністю. А над своєю "науковою статтею" Шкарлету, озброєному дуже відомим методом "заміни шоколаду на м'ясо", довелося трохи попотіти: "промисловий потенціал" замінити на "стратегічний потенціал", "промисловість" на "економіку", "нашу думку" на "наш погляд", додати подекуди "інформаційного потенціалу", і, як пише автор розслідування, "тяп-ляп - і стаття готова!"

Отже, Шкарлет доводить професійну безвідповідальність і громадянську незрілість.

Однак, якщо вже зацікавитися деталями, плагіат був виявлений не тільки в монографіях, але і в статті, підписаній особисто майбутнім міністром. Без співавторів", - йдеться в зверненні.