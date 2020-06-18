Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука
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Верховна Рада відмовилася підтримати дострокове припинення повноважень нардепа та екслідера "Голосу" Святослава Вакарчука.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 175 народних депутатів з 226 необхідних.
Нагадуємо, 11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження.
Місце Вакарчука в парламенті займе Аліна Свідерська, юристка і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.