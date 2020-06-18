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Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука

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Рада не підтримала дострокове припинення повноважень нардепа "Голосу" Вакарчука
Верховна Рада відмовилася підтримати дострокове припинення повноважень нардепа та екслідера "Голосу" Святослава Вакарчука.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 175 народних депутатів з 226 необхідних.

Нагадуємо, 11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе депутатські повноваження.

Місце Вакарчука в парламенті займе Аліна Свідерська, юристка і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула про складення депутатських повноважень Вакарчуком: "Вакар зробив те, що обіцяв"

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
    Рада не поддержала досрочное прекращение полномочий нардепа "Голоса" Вакарчука - Цензор.НЕТ 3579
  • Valentin Nasus
    Фарс. Вакарчук превращается в клоуна. Или уже превратился.
  • Oljik
    Славко співати хоче, а ви його назад у кошару.)
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