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Нардепка "Батьківщини" Бєлькова відмовилася від мандата

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Нардепка "Батьківщини" Бєлькова відмовилася від мандата
Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата фракції "Батьківщина" Ольги Бєлькової.

За відповідне рішення проголосували 343 народні депутати, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ. Відпускати Бєлькову з парламенту відмовилися два депутати, ще п'ятеро утрималися.

"Це були надзвичайні 8 років мого професійного життя. Але я закохана в ідею парламентаризму, а не в себе саму в цьому залі. Навіть найкращі професіонали повинні проводити певне перезавантаження, і час від часу звіряти теоретичні концепції з реаліями", - сказала Бєлькова перед голосуванням .

За словами екснардепа, вона тепер збирається перевірити, як написані нею законопроекти працюють на практиці в реальному секторі економіки.

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"Я планую використовувати мій парламентський досвід для захисту великих українських інтересів. Ось з цих причин я і складаю повноваження", - пояснила Бєлькова.

Ольга Бєлькова була головою підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з НБУ і захисту прав споживачів фінансових послуг парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Місце Бєлькової в парламенті може зайняти Сергій Євтушок.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • sulima ivan
    Нема Юліної партії в коаліції ні з ким. Юля - єдина справжня опозиція. А всі інші тільки удають суперництво один з одним, а насправді є шахраями і українофобами.
  • Super Gut
    Походу единственная из матькывщины, которая поняла, что у тимошенко теперь коалиция с мертведчуком
  • Евгений Парамонов 509e6bc8
    Умнейшая тетка между прочим, но абсолютно непубличная.
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